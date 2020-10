Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 3 casi: 3 donne di cui 2 con sintomi e tutte in regime di isolamento domiciliare; 2 individuate per contatto con caso certo familiare e 1 per tampone volontario.

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.481 (131 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 235 (68 in meno rispetto al 28 settembre); di questi pazienti 14 sono ricoverati e 221 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 136 sono asintomatici e 85 con sintomi compatibili con tale regime.

Oggi non risultano decessi bensì 19 guarigioni complete e una guarigione clinica per la quale saranno effettuati tamponi di negativizzazione.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.841, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

80 residenti fuori provincia Ravenna

767 Ravenna

325 Faenza

145 Cervia

130 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

63 Bagnacavallo

46 Castelbolognese

12 Conselice

22 Massa Lombarda

15 Sant’Agata sul Santerno

34 Cotignola

17 Riolo Terme

27 Fusignano

18 Solarolo

23 Brisighella

2 Casola Valsenio

2 Bagnara