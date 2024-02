Lunedì 19 febbraio sarà presentata al pubblico la prima sezione del nuovo allestimento della casa museo «Vincenzo Monti» di Alfonsine, con una giornata ricca di iniziative.

L’occasione è quella del 270esimo anniversario della nascita del poeta, nato ad Alfonsine il 19 febbraio 1754. La sua casa natale, ricordata dal Monti sempre con grande affetto per avervi trascorso i primo otto anni di vita, diventa ora – attraverso questo nuovo allestimento – luogo di una narrazione che racconta non solo dell’uomo, ma del poeta e del suo tempo.

Le celebrazioni inizieranno alle 10, con la presentazione del libro Voltaire. La Pulcella d’Orleans. Traduzione in ottava rima di Vincenzo Monti, a cura di Arnaldo Bruni, con interventi dell’autore, della docente Paola Maria Carmela Italia e di Luca Frassineti, presidente del Comitato montiano. Per coloro che non avranno la possibilità di essere presenti al convegno, la diretta sarà disponibile sui canali Facebook del Comune di Alfonsine e sul canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Alle 12 sarà invece presentata la prima sezione museale del nuovo allestimento. Il riallestimento procederà per momenti successivi nel corso dell’anno, con particolare attenzione alla didattica, nel corso della primavera, e agli aspetti laboratoriali nel corso dell’autunno. Durante tutto l’anno sarà inoltre possibile seguire gli sviluppi del nuovo percorso esterno all’edificio.

Alle 15 si terrà la cerimonia di intitolazione del parco prospiciente la casa natale del poeta, che sarà dedicato a Luigi Mariani e Umberto Pagani, cittadini alfonsinesi profondi conoscitori e artefici della valorizzazione delle memorie montiane.

A seguire si svolgerà la premiazione del concorso di poesia «La bellezza dell’Universo», organizzato da Casa Monti e dal Ceas Bassa Romagna, che ha come oggetto l’elaborazione di poesie in cui natura e cultura siano affiancate e che coinvolge ogni anno centinaia di studenti.

Il Comune di Alfonsine ha predisposto un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’illustre concittadino per celebrarne il 270esimo anniversario della nascita. Le iniziative si svilupperanno durante l’anno, nell’ambito del progetto di riallestimento e valorizzazione messo in atto dalla direzione museale e dall’Amministrazione comunale, in sinergia con il rinnovato Comitato montiano, per promuovere la figura del «principe del Neoclassicismo».