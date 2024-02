“Il Progetto “ROMAGNA CARDIO PROTETTA” del Gruppo Medoc, nasce il 14 Febbraio 2014, per pura coincidenza nella giornata di S. Valentino, ed è stato denominato “Romagna” perché decollato in primis in Aziende , Comuni, Impianti sportivi, Istituti scolastici ecc. della Romagna.

Nel corso di questi 10 anni, il Progetto si è esteso su tutto il Territorio Nazionale e ad oggi “ROMAGNA CARDIO PROTETTA “, ad oggi siamo riusciti ad inserire oltre 500 DEFIBRILLATORI ( semi-automatici) formando più di 2300 persone con Corsi BLSD e più di 3300 persone con Corsi di Primo Soccorso.

Per noi il cuore è al centro tutti i giorni, per ricordare l’importanza dell’utilizzo del defibrillatore semi- automatico; dispositivo SALVAVITA fondamentale per la catena della sopravvivenza,

Il defibrillatore semi-automatico è un dispositivo sicuro che si attiva solamente in presenza di reale arresto cardiaco, permettendo una defibrillazione precoce in attesa dell’arrivo dei servizi di emergenza.

La percentuale di sopravvivenza è legata alla tempestività, ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco la possibilità di sopravvivenza scende del 10%: dopo 5 minuti le probabilità di salvataggio sono del 50%, dopo 10 minuti sono pari a zero.

L’arresto cardiaco è un killer silenzioso che rappresenta la principale causa di morte nei paesi occidentali, in Italia ogni anno oltre 60mila persone muoiono per arresto cardiaco.

La cultura della defibrillazione precoce tra la popolazione è la via per contrastare questo fenomeno purtroppo in forte aumento, questo è possibile introducendo nella comunità i defibrillatori semiautomatici in maniera capillare.”