Ci sono solo silenzi e rumori di trapani e martelli nella zona racchiusa fra via Lapi e via Renaccio dai giorni dell’alluvione. Per far tornare a risuonare le grida dei bambini che un tempo animavano la scuola Il Girasole, domenica pomeriggio in piazza Ferniani si terrà una festa rivolta soprattutto ai più piccoli e alle famiglie: truccabimbi, artisti di strada, giochi in legno, musica e una grande pignatta