Per affermare i diritti di consumatori e utenti verranno coinvolte le associazioni a loro difesa per realizzare progetti mirati che devono operare su due linee: da un lato sostenere le associazioni che assistono i cittadini nelle controversie legali o nella loro risoluzione in modo extragiudiziale, dall’altro favorire le azioni di informazione verso consumatori e utenti. I progetti terranno conto delle necessità emerse durante la pandemia da Coronavirus e l’alluvione dello scorso maggio. In particolare saranno realizzate iniziative in collaborazione con le scuole per rivolgersi alle nuove generazioni. Il piano è stato illustrato da Matteo Daffadà (Pd) che ha ricordato come la Regione sia impegna per tutelare cittadini e consumatori. Sulla stessa linea Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa) per il quale il sostegno ai consumatori è importante sia per aiutare le singole persone, sia situazioni collettive.