“Arrivo Fleximan”, è il cartello apparso sull’autovelox di via Bellucci a Ravenna.

Fleximan è il “giustiziere” degli autovelox, armato di flessibile che in diverse regioni ha danneggiato diversi velox fissi.

Si vede che i fans dell’uomo, moltiplicati sui social nelle ultime settimane, non mancano a Ravenna, e chiedono il suo intervento, in vista l’iniziativa dell’amministrazione di mettere autovelox, per contrastare il grande numero di incidenti che ha caratterizzato l’anno 2023, ma che non sono mancati anche durante il mese di gennaio.