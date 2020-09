Un canto al giorno della Divina Commedia: ieri lettura in lingua inglese

Ha preso il via il progetto “L’ora che volge il disìo” – Lettura perpetua della Divina Commedia”, l’iniziativa che prevede la lettura tutti i giorni alle ore 18 di fronte alla Tomba di Dante di un canto della Commedia. Ieri la rassegna è ufficialmente iniziata con il I canto dell’Inferno, che è stato letto in lingua inglese, una delle 60 lingue in cui è stata tradotta l’opera.

L’iniziativa è aperta a tutti e partecipare è semplice e gratuito, basta compilare un modulo e attendere l’assegnazione del canto. Per maggiori informazioni: leggidante@ravennantica.org, infoline 3284815973, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16.