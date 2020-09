E’ programmato per sabato 26 settembre il convegno dal titolo “L’azienda di famiglia e il suo futuro – Gli strumenti per la gestione del passaggio di padre in figlio” organizzato da Best Strategy. La conferenza con esperti di vari settori, dal finanziatio, all’informatico, al giuridico, al gestionale è previsto al MIC dalle ore 9.15. L’iscrizione è gratuita e riservata a 50 imprenditori.