Mercoledì 16 settembre il Vice Segretario Federale della Lega, On. Giancarlo Giorgetti (già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), sarà a Faenza, in piazza della Molinella, in compagnia dei candidati della lista Lega e del candidato sindaco Paolo Cavina in vista delle elezioni amministrative del 20/21 settembre



La serata sarà introdotta da un intervento dell’On. Jacopo Morrone (Segretario Lega Romagna)