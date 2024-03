In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi rende pubblici i dati statistici relativi alle donne accolte e assistite nel corso dell’anno 2023, per uno sguardo approfondito sulle sfide affrontate dalle vittime di violenza e sull’impegno del centro nell’offrire sostegno.

“Questa Giornata impone a tutti e a tutte noi una riflessione. Nel corso del tempo, l’8 marzo è diventato un momento per promuovere la consapevolezza sulle questioni legate all’autodeterminazione femminile, in termini di diritti civili, uguaglianza sociale, opportunità lavorative e parità di salario. Ma tutto questo non può prescindere dalla lotta ad un problema che, per quanto discusso, resta profondamente radicato nella nostra società, ovvero quello della violenza di genere”, dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara. “Ecco perché – aggiunge – in concomitanza con tali celebrazioni, vogliamo puntare ancora una volta l’attenzione sul diritto delle donne di vivere libere da ogni forma di disparità, discriminazione e violenza, sottolineando al contempo l’opportunità per le vittime di affrancarsi da situazioni di disagio e di rivendicare il loro diritto di uscire dalla spirale della violenza”.

Ecco di seguito le principali evidenze emerse dalla Relazione annuale 2023:

Nel 2023, il Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi ha accolto un totale di 392 donne , di cui 366 hanno dichiarato di aver subito violenza.

, di cui 366 hanno dichiarato di aver subito violenza. La fascia di età più rappresentata è quella tra i 40 e i 49 anni, con il 28% delle donne accolte (nel 2022 era pari al 22,6%), seguita dalla fascia dai 30 ai 39 anni.

con il 28% delle donne accolte (nel 2022 era pari al 22,6%), seguita dalla fascia dai 30 ai 39 anni. La nazionalità delle donne accolte è per il 70% italiana , confermando i trend degli anni precedenti.

, confermando i trend degli anni precedenti. La violenza psicologica risulta essere quella maggiormente agita, seguita da quella economica e sessuale.

risulta essere quella maggiormente agita, seguita da quella economica e sessuale. Il 70% delle violenze è perpetrato da partner sentimentali, con un incremento rispetto all’anno precedente.

Ospitalità e Sostegno:

Nel corso del 2023, il Centro Antiviolenza ha ospitato 21 donne nelle case rifugio, di cui 15 con figli/e.

Due donne, per garantirne la sicurezza, in percorso hanno trovato collocazione in Centri Antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, con il supporto dei servizi sociali di Ravenna.

Dati specifici per i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi:

Nel 2023, la sede di Ravenna ha accolto 342 donne, Cervia 31 e Russi 19.

La sede di Cervia ha registrato un aumento del 45% nel numero di donne accolte rispetto all’anno precedente, richiedendo un prolungamento degli orari di apertura del centro di prima accoglienza.

nel numero di donne accolte rispetto all’anno precedente, richiedendo un prolungamento degli orari di apertura del centro di prima accoglienza. La sede di Russi ha mantenuto l’orario di apertura tutti i martedì, registrando un aumento del 25% nel numero di donne che si sono rivolte al centro nel 2023.

“Linea Rosa da oltre 30 anni è impegnata nella lotta contro la violenza di genere e nell’offrire supporto alle donne che dichiarano di aver subito violenza. L’8 marzo – ribadisce Bagnara – è un momento importante per riflettere anche sui progressi compiuti nella sensibilizzazione rispetto ai diritti delle donne, sottolineando i margini di miglioramento e le sfide ancora da affrontare per continuare a lottare per un mondo più equo e inclusivo per tutti e tutte”.

Proprio per questo il calendario di eventi in programma in occasione di questa Giornata è ampio e variegato, ricco di manifestazioni, dibattiti, seminari, culturali e iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche di genere. Alcune delle iniziative sono indicate all’interno della Rassegna l’otto marzo, organizzata dal Comune di Ravenna, a cui Linea Rosa collabora e partecipa (vedi programma in allegato).