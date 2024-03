“Si è svolto oggi nella sede provinciale di Confesercenti un incontro fra Alberto Ferrero coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e Monica Ciarapica Pres. Prov. Confesercenti, Graziano Gozi Direttore Confesercenti e Riccardo Ricci Petitoni Responsabile Area commercio Confesercenti Ravenna.

Difficoltà del centro storico, problemi di parcheggio nei lidi a seguito della costruzione del parco marittimo e Pums sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro.

Il Pums in particolare ha catalizzato l’attenzione, infatti su questo argomento sono state espresse fortissime preoccupazioni. Infatti la previsione di rendere l’intero centro storico zona Ztl che porterà una fortissima riduzione dei già carenti parcheggi esistenti, sommato alla zona 30 che andrà a comprendere l’intera città ed alla nuova tariffazione turistica dei parcheggi, impatterà negativamente sulle attività imprenditoriali ed artigianali del centro storico e non solo.

Quello che è emerso sono le giuste perplessità per una gestione slegata da quelle che sono le reali esigenze delle categorie produttive.

Purtroppo si è già visto in passato, quando sono state prese delle decisioni senza considerare il contesto di riferimento si sono prodotti solo dei danni. Un esempio, di cui si è parlato nel coso dell’incontro, è proprio il parco marittimo la cui costruzione ha portato ad una riduzione di oltre un migliaio di posti auto solo parzialmente compensati. Invece di provvedere prima alla loro realizzazione lo si sta facendo successivamente e parzialmente. Lo stesso rischia di avvenire anche adesso con il Pums con danni ancora maggiori. Il nostro centro cittadino, nel momento in cui diverrà inaccessibile per mancanza di parcheggi, per strade a traffico limitato o pedonale, sommato ad un sistema di trasporti pubblici carente ed ad un aumento spropositato dei centri commerciali e di grande distribuzione, rischia una vera e propria desertificazione. Come Fratelli d’Italia ci siamo detti disponibili a sostenere le esigenze di un sistema produttivo che, a seguito di scelte, a nostro avviso scriteriate, rischia di essere fortemente danneggiato.”

Alberto Ferrero

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale