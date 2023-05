Un’idea di AUSER Circolo di Fusignano e SPI-CGIL è stata accolta dalla locale Consulta delle Scuole Medie. Per cui a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 5 maggio, e per tutti i venerdì pomeriggio, i ragazzi della Consulta, in collaborazione con il Centro Giovani Break, si sono resi disponibili ad aiutare i “nonni” ad utilizzare al meglio i propri dispositivi digitali.

L’iniziativa si svolgerà ogni venerdì al parco Primieri, dalle 15 alle 17. Un piccolo esperimento, che custodisce però un’idea profonda di comunità.