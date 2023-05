Bonaccini ha firmato lo stato di mobilitazione nazionale: nei prossimi giorni inizia la conta dei danni

Conferenza stampa a Faenza dopo gli eventi calamitosi di queste ore che hanno colpito duramente i territori della Romagna Faentina e della Bassa Romagna. Convocati tutti i sindaci dei Comuni coinvolti dagli allagamenti, le forze dell’ordine, i volontari coi loro responsabili e la Regione Emilia-Romagna. L’emergenza non è finita e ancora possono verificarsi situazioni pericolose. Nelle prossime ore partirà la quantificazione dei danni per chiedere aiuti allo Stato. Nel frattempo stanno arrivando le manifestazioni di sostegno da parte delle altre Regioni. Il presidente Stefano Bonaccini ha firmato la richiesta di stato di mobilitazione nazionale per poter velocizzare l’intervento governativo.