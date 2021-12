Giovedì 9 Dicembre 2021, alle ore 20.45, alla Biblioteca Manfrediana è previsto un incontro con Davide Rondoni, autore di L’orma di Dante. Dieci passi nella Divina Commedia. Si tratta dell’ultimo incontro dedicato alle celebrazioni dantesche organizzato dalla biblioteca.

“Ogni cantica della Divina Commedia ci riporta alle stelle e al desiderio di raggiungerle. Questo libro, ideato e curato da Lamberto Fabbri e scritto da Davide Rondoni, è una sorta di guida, attraverso dieci passi memorabili, alla comprensione del cammino per raggiungere le stelle così com’era nell’intendimento di chi scrisse la Commedia.”

La serata sarà introdotta dal sindaco Massimo Isola e dalla direttrice della Biblioteca Manfrediana Daniela Simonini.

Sono previsti interventi di Davide Rondoni e dell’editore e del curatore del volume, Lamberto Fabbri, e interventi musicali della violinista Laura Lo Buono.

Al termine dell’evento verrà presentato il cortometraggio inedito Dante per la regia di Vittoria Rizzardi Peñalosa e musica di Pino Jodice.

Ingresso libero con green pass fino ad esaurimento posti.

Gradita la prenotazione

telefono: 0546 691700

mail: manfrediana@romagnafaentina.it

Davide Rondoni, Forlì 1964, ha pubblicato alcuni volumi di poesia: “La natura del bastardo” (Mondadori 2016) “Apocalisse amore” (Mondadori 2008), “Avrebbe amato chiunque (Guanda, 2003), “Compianto, vita” (Marietti 2001) and “Il bar del tempo” (Guanda 1999), “Rimbambimenti”, (Raffaelli 2010), “Si tira avanti solo con lo schianto”, (Whyfly 2013) con i quali ha vinto alcuni dei maggiori premi di poesia. E’ tradotto in vari paesi in volume e rivista. Collabora a programmi di poesia in tv e radio (Rai, Sky, RtvSanMarino e tv2000) alla scrittura di film e di mostre high-tech experience e ad alcuni quotidiani come editorialista. Ha fondato e dirige Il centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista clanDestino. Suoi recenti volumi di saggi sono “L’allodola e il fuoco, Le 50 poesie che mi hanno acceso la vita” (La nave di Teseo 2017″) “Nell’arte vivendo, prose e versi su arte e artisti”, (Marietti 2012), “Contro la letteratura”, (Bompiani 2015), sull’insegnamento a scuola, e “Il fuoco della poesia”, Rizzoli 2008, “Non una vita soltanto”, Marietti 2001. Dirige le collane di poesia per Marietti e cartaCanta. E’ autore di teatro, di performances con musica, e di traduzioni da Baudelaire, Rimbaud, Péguy e altri. Ha partecipato a festival internazionali di poesia in molti paesi. In prosa ha pubblicato “E se brucia anche il cielo. Guerra e amore di Francesco Baracca” (Frassinelli 2015) “Gesù, un racconto sempre nuovo”, (Piemme 2013) , “I santi scemi” (Guaraldi 2003) e “Hermann” (Rizzoli 2010).. Per ragazzi i romanzi “Se tu fossi qui” (San Paolo, premio Andersen 2016) e “i bambini nascono come le poesie” (Rizzoli 2011) e le poesie “Le parole accese” (Fabbri 2012)