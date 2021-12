Con determina della Responsabile dell‘Ufficio Lavori Pubblici, ing. Valeria Liverani, sono stati affidati alla ditta Tarozzi Camillo, con sede a Bologna, i lavori per la ristrutturazione del primo stralcio della Tribuna, uno degli edifici simbolo di Modigliana.

I lavori inizieranno nel prossimo mese di marzo, per consentire il migliore utilizzo dei materiali che verranno impiegati per il restauro scientifico del bastione, lavori che prevedono, oltre all’intervento sul manufatto principale, anche l’intervento di restauro e la riqualificazione della statua e dell’edicola della Madonna.

Si tratta di un intervento di recupero di un monumento, a cui i modiglianesi sono particolarmente legati, un intervento lungamente atteso e per il quale il Comune di Modigliana ha ottenuto il contributo di € 65.000, da parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, oltre al finanziamento di € 20.000 sui fondi Art Bonus, messi a disposizione dalla Società Romagna Acque, che saranno destinati al restauro della Statua e dell’Edicola della Madonna; il Comune interverrà inoltre con fondi propri per un importo di € 12.500.

Si tratta del primo stralcio del lavoro di riqualificazione di un edificio che ha un innegabile valore storico culturale per tutta la comunità di Modigliana, sottolinea il Sindaco Jader Dardi;

abbiamo candidato il finanziamento di questo progetto alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed alla Società Romagna Acque, che si sono rese immediatamente disponibili e che voglio ringraziare per la loro attenzione e sensibilità; senza il loro sostegno non sarebbe stato possibile avviare i lavori di recupero, necessari per preservare questo bellissimo ed originale monumento.

A marzo si avvieranno i lavori relativi al primo stralcio, da cui sono però escluse le due torri laterali e altre parti del monumento; lavori per i quali rinnoveremo sul bando 2022, la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, così da potere prevedere, attraverso il finanziamento del secondo stralcio, il completamento del restauro dell’intero edificio.