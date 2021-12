Ultima visita guidata della Pro Loco Faenza, sabato prossimo 18 dicembre alle 15, per il ciclo d’autunno 2021. Aderendo alla manifestazione “Giardini di Natale” dell’omonimo Servizio del Comune, che sabato scorso ha inaugurato ben ventiquattro “Giardini Divini” a tema dantesco, Pro Loco propone – collateralmente – visite a giardini privati o comunque inediti, tendenzialmente “nascosti”, di Faenza.

Si comincerà con la grande area verde in cui è letteralmente “annegato” il complesso residenziale “Santa Margherita”. Si tratta di un’urbanizzazione molto significativa, realizzata dal 1964 al 1978 dall’architetto Filippo Monti che ebbe dai proprietari una totale libertà di manovra.

Monti concepì una sorta di isolato in cui dieci edifici per 22 unità abitative si dislocavano nel verde senza barriere e senza recinzioni – al massimo qualche siepe. L’architetto mantenne alcuni alberi preesistenti – in particolare caki e pioppi neri – a cui affiancò soprattutto tigli, in un’affascinante composizione che ci consentirà di effettuare una bella passeggiata interna tra “giardini in comune” senza soluzione di continuità tra di loro.

Si passerà poi ad un vicino giardino privato, del 1995, molto caratteristico per la sua “acquaticità”: è infatti caratterizzato da una vasca centrale dove piante (ninfee, carici, code di cavallo, ecc.) e animali (pesci rossi e gambusie cui si uniscono spontaneamente anche rane provenienti dal vicino fiume) convivono. Attorno c’è una piacevolissima cornice di arbusti, soprattutto Cotoneaster, con ciclamini, rose ancora fiorite, pini mughi e ginepri, intercalati a ciottoloni di arenaria.

Entrambe le visite sono possibili per la cortesissima disponibilità dei proprietari che qui si coglie l’occasione di ringraziare.

E’ richiesto un contributo di 3 euro destinato a fini culturali.

Ritrovo alle ore 15, in Via Marconi – parcheggio dell’Osservanza.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella, 2 – tel. 0546 25231