Lunedì 1 aprile, Pasquetta, torna Cibi in Bici l’evento firmato Trail Romagna – ChefToChef che unisce attività fisica slow, conoscenza del territorio naturale e gastronomia.

Guidato da FIAB Ravenna, il bike tour di 37 km complessivi con partenze dallo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna (10.00, 10.30, 11.00), percorrerà l’argine dei Fiumi Uniti, attraverserà Lido di Dante e la Pineta Ramazzotti, costeggerà la Valle dell’Ortazzo e si insinuerà nella Pineta di Classe facendo sosta al Parco Primo Maggio e sul finir della pineta nei pressi del canale Aquara.

I sapori di mare, valli e pinete, preparati dalle sapiententi mani di Mattia Borroni, Sabatino Restuccia e Matteo Salbaroli saranno i veri protagonisti dei quattro momenti culinari: tigelle porchetta di coppa di mora romagnola rosmarino e verdure in conserva, piadina sottile con insalatina di radicchio, sardoncini alla scottadito, agrodolce all’aceto di lamponi e pesto di mandorle, lasagnetta asparagi in salsa mornay di parmigiano 30 mesi, pesto di stridoli e pinoli e in fine ricotta polline e fragole.