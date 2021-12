Lunedì 20 dicembre 2021, dalle ore 7 alle ore 19, per l’esecuzione di alcuni lavori, è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli in via Liverani, nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con il corso Mazzini.

Per i mezzi di soccorso, di emergenza e per il transito dei veicoli dei residenti verrà istituito un doppio senso di circolazione tra il civico 14, all’intersezione con via Maioliche, e il civico 2.

Le modifiche alla viabilità saranno comunicate sul posto dall’apposita segnaletica verticale temporanea.