Trofeo Bandini: festa con Leclerc e la Ferrari a Brisighella venerdì 30 ottobre

Sarà Charles Leclerc il pilota di Formula 1 premiato al Trofeo Bandini quest’anno. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. L’evento si terrà nella mattinata di venerdì 30 ottobre per poi consentire alla squadra della Ferrari di trasferirsi a Imola e preparare la gara del weekend. Probabilmente la manifestazione riguarderà unicamente il borgo medievale di Brisighella. Non ci sarà quindi, come negli ultimi anni, il passaggio di testimone fra Faenza e Brisighella a causa delle nuove disposizioni sanitarie.