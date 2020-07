Un omaggio a Fausto Coppi, figura leggendaria del ciclismo del secolo scorso: giovedì 23 luglio al MIC alle 21 è in programma uno spettacolo che abbina la musica alle immagini del documentario realizzato l’anno scorso, in occasione del centenario della nascita dal Museo del ciclismo Ghisallo.

La musica, composta ed eseguita al pianoforte da Rossella Spinosa, accompagnerà le immagini della vita in capitoli dell’indimenticabile campione. L’appuntamento si svolge nell’ambito della rassegna musicale “In Tempo” , un’occasione per ascoltare musica colta in città e propedeutica alla stagione Teatro Masini Musica 2020. L’evento sarà anticipato dalla lettura di poesie sul tema della bicicletta.

Il preludio sarà a cura di Michele Donati, vicepresidente dell’associazione IndependentPOETRY, e si svolgerà a tappe, naturalmente in bicicletta. Gozzano, Campana, Gatto, Caproni: sono tanti i poeti che nel corso del ‘900 hanno alimentato il mito della bicicletta. Tra aneddoti e versi, verrà quindi percorso un breve itinerario sulla poesia a due ruote come introduzione al documentario.

Per il concerto è consigliata la prenotazione, con posti preassegnati, scrivendo a info@micfaenza.org – tel. 0546/697311 martedì-venerdì dalle 9 alle 18, lunedì e sabato dalle 9 alle 14. La biglietteria sarà aperta dalle ore 20 il giorno stesso dello spettacolo, salvo l’esaurimento dei posti a disposizione.

Per il preludio è obbligatoria la prenotazione, scrivendo sempre a info@micfaenza.org – tel. 0546/697311. Ingresso 5 euro.

La rassegna musicale “In Tempo” proseguirà con le colonne sonore “Da Cinecittà ad Hollywood”, eseguite dalla Toscanini Next mercoledì 29 luglio alle 21 in Piazza della Molinella. L’evento si svolge nell’ambito di Emilia – Romagna Festival.

La poesia aprirà i concerti anche nelle seguenti date:

13 agosto ore 21.00 Francesca Serragnoli (Chiesa ex Salesiani)

20 agosto ore 21.00 Francesco Sassetto (Museo Internazionale delle Ceramiche)

27 agosto ore 21.00 Rossella Renzi (Chiesa ex Salesiani)