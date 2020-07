Si è appena concluso a Riolo Terme “Lavori in Unione 2020”, percorso condiviso in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni. L’obbiettivo del progetto, che ricade nell’ambito delle Politiche Giovanili, è quello di offrire l’opportunità di sperimentarsi in un’attività a favore della comunità con un periodo di volontariato e di cittadinanza attiva.

Nel territorio riolese due gli iscritti e due i percorsi: IO CENTRO, con la preziosa collaborazione della sempre attiva Protezione Civile, con attività di cura e pulizia dei parchi urbani; ROCCA D’ESTATE, realizzato grazie alla collaborazione della Rocca di Riolo Terme, con attività di accoglienza visitatori, riordino materiali attività didattica, preparazione laboratori/letture per iniziative dedicate, affiancamento sorveglianza sale.

“Esperienza divertente e positiva” affermano i ragazzi “ Ci ha permesso di conoscere meglio il nostro paese e di apprezzarne il grande valore”.