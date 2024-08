Le associazioni “Amici della Ceramica e del MIC in Faenza APS” e “Gli amici del Fontanone“, in collaborazione con “ASP della Romagna Faentina“, sono i promotori dell’incontro dal titolo: “Mani in pasta. Art therapy nel decadimento cognitivo“.

Il programma dell’appuntamento prevede, dopo il saluto delle associazioni, gli interventi di: Annalisa Valgimigli, Socia degli “Amici della Ceramica e del MIC in Faenza APS”, Avvocata specializzata in Diritto sanitario ed ex Direttrice delle Opere Pie Raggruppate di Faenza; Ivana Anconelli, Ceramista e Docente del laboratorio di “Bruno Munari”; Antonella Bassenghi, Docente disegno, pittura e arti plastiche; Manuela Zambianchi, Docente di Psicologia presso l’istituto universitario ISIA Faenza e Master di Geropsicologia della longevità all’Università di Padova.

Dopo le conclusioni finali seguirà un aperitivo di saluto. L’incontro è a ingresso libero.