La programmazione di Trail Romagna riparte il 2 giugno con la Milano Marittima – Ravenna walking. Un itinerario che attraversa un territorio a Sud di Ravenna che fino a metà del secolo scorso era per gran parte ricoperto da valli e risaie.

Tre percorsi di 9, 14 e 24 km che partono in prossimità di altrettante idrovore – storiche come quella di Fosso Ghiaia e modernissime come quella della Madonna del Pino e Bevanella – per raccontare una storia, purtroppo tremendamente attuale, ma importante per creare in noi la consapevolezza di vivere su una terra strappata dall’acqua dove l’equilibrio tra questi elementi è estremamente delicato.

In questo l’opera incessante e professionale del Consorzio di Bonifica della Romagna, main partner dell’evento, è fondamentale. La presenza di una guida del Consorzio permetterà ai partecipanti di capire meglio le problematiche idrogeologiche di un paesaggio affascinante costituito da pinete, valli e fiumi che presenta alcuni tratti sotto il livello del mare, tenuti all’asciutto dall’opera dell’uomo.

I percorsi terminano al Centro Sportivo Aquae di Porto Fuori con un momento conviviale aperto a tutti. Il 50% del ricavato sarà devoluto a due giovani volontarie di Trail Romagna per contribuire al ripristino delle loro abitazioni di Fornace Zarattini.