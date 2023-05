Da venerdì 2 giugno il Centro Visite Salina di Cervia, Casa delle Farfalle, Parco Naturale e CerviAvventura sono pronti per tornare ad accogliere regolarmente i visitatori in completa sicurezza.

Il Centro Visite Salina di Cervia sarà aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e per questo ponte del 2 giugno sono in programma passeggiate ed escursioni in barca a carattere naturalistico per scoprire la flora e osservare alcune delle specie che stanno tornando in Salina.

Casa delle Farfalle dal 1° giugno fino al 10 settembre è aperta tutti giorni dalle 9.30 alle 19. Nel weekend sono previste visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso. Tutte le domeniche alle ore 11 con “Il Primo volo libero” è possibile assistere allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata. Tutte le domeniche alle ore 18 è in programma “Twilight Butterfly”, un’occasione unica per assistere al volo delle farfalle crepuscolari, scoprirne i segreti e le abitudini. Infine, tutti i sabati alle ore 15.30 e tutte le domeniche alle ore 12.30 e 15.30 con “10 minuti con…” si approfondiscono tematiche legate a cosa mangiano le farfalle, gli insetti stecco e come si trattano le crisalidi. Durante questo appuntamento è possibile soddisfare le curiosità legate al mondo degli insetti e delle farfalle, capire come vengono gestiti piante e animali presso la struttura.

Il Parco Naturale di Cervia ha riaperto le porte ai visitatori la scorsa settimana. A maggio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 a giugno sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Ogni sabato alle ore 16, ogni domenica e festivi alle ore 11 e 16 è in programma una visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso dedicata alla cura, all’alimentazione e alle abitudini degli animali del parco.

Infine, anche i percorsi sospesi di CerviAvventura sono pronti ad accogliere i visitatori. Undici tipologie diverse per adulti e bambini perfetti per stimolare coordinamento, concentrazione, equilibrio e autostima. Dal 2 al 4 giugno CerviAvventura è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato 10 giugno il parco sarà aperto dalle 14.30 alle 19.30 e dall’11 giugno fino al 31 agosto sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. La biglietteria chiude alle ore 17.30.

I biglietti per la Salina devono essere acquistati su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Salina di Cervia. I biglietti di Casa delle Farfalle e CerviAvventura possono essere acquistati sul posto il giorno stesso oppure in anticipo su shop.atlantide.net alle sezioni dedicate. Infine, per il Parco Naturale di Cervia i biglietti (per la parte a pagamento) vengono acquistati sul posto.