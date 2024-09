Da venerdì 6 a domenica 8 settembre torna “La festa dell’Uva e dell’Ecomuseo” a Riolo Terme con eventi gratuiti per tutta la famiglia.

Venerdì 6 settembre dalle ore 19 è in programma “La Festa dell’Uva” al parco Tosi Francesca di Borgo Rivola. Una serata con giochi di una volta, musica e balli con i Bononia Grass, buon cibo e vino per tutti in collaborazione con la Pro Loco di Borgo Rivola e il Relais Mevigo.

Sabato 7 settembre alle ore 10 l’appuntamento è previsto al centro Visite sul Carsismo e la Speleologia (Borgo Rivola) per l’inaugurazione delle audioguide dell’ecomuseo, una presentazione delle 21 tracce dedicate ai principali punti di interesse dell’Ecomuseo.

Alle ore 11 è in programma una visita guidata alla Grotta del Re Tiberio insieme alle guide de La Nottola. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 15 alle ore 23 ci si sposta alla Rocca di Riolo per “Riolo Storica, i cavalieri della Rocca”. La fortezza è animata dai rievocatori di Mansio Templi Parmensis 1275 A.S.D. che riporteranno in vita gli antichi mestieri e i loro preziosi saperi.

Alle ore 15.30 e alle ore 17, in partenza dal piazzale della Chiesa S.Giovanni Battista, è prevista una “Passeggiata patrimoniale: Sante Ghinassi, pittore in ceramica”. In occasione del centenario dalla nascita dell’artista riolese, passeggiata alla scoperta dei luoghi in cui ha vissuto.

Alle ore 18 al Parco Pertini sono previsti stand gastronomici. Le migliori cantine del territorio presentano e vendono, anche al calice, i loro migliori vini in abbinamento alle prelibate pietanze preparate e servite dalla Pro Loco di Riolo Terme.

A partire dalle ore 20, tra le vie del paese, è prevista “La Romagna che balla”. Quattro piste in alluminio disposte in punti diversi del paese, ospitano 4 orchestre diverse per una serata piena di note romagnole.

Domenica 8 settembre la giornata inizia alle ore 7.30 con “Colori e sapori: trekking con colazione”, in partenza da Piazza Mazzanti. Un’escursione con partenza dalla Rocca di Riolo per raggiungere Monte Ghebbio e ammirare il paesaggio e i suoi colori. Il percorso continua fino all’Agriturismo La Querciola per una colazione alla scoperta dei sapori del territorio. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 20 ore alla Rocca di Riolo è in programma “Riolo storica, i cavalieri della Rocca”. La rocca è animata dai rievocatori di Mansio Templi Parmensis 1275 A.S.D. che riporteranno in vita gli antichi mestieri e i loro preziosi saperi.

Alle ore 12 e alle ore 18, al Parco Pertini, aprono gli stand gastronomici. Le migliori cantine del territorio presentano e vendono, anche al calice, i loro migliori vini in abbinamento alle prelibate pietanze preparate e servite dalla Pro Loco di Riolo Terme.

Alle ore 16, con partenza dal Parco Tosi Francesca di Borgo Rivola, è prevista un’escursione ai Crivellari. Un trekking per raggiungere il Borgo dei Crivellari con le guide del Parco. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Alle ore 17, presso il Borgo dei Crivellari, è prevista “Se ascolti”, un’iniziativa a cura di Indipendent Poetry con Michele Donati e Monica Guerra, Musica di Lorenzo Travagliani.

Infine, dalle ore 15 alle ore 23 è prevista “La Romagna che balla”. Quattro piste in alluminio disposte in punti diversi del paese, ospitano 4 orchestre diverse per una serata piena di note romagnole.