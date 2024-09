Termina il 30 settembre la selezione pubblica di Start Romagna, finalizzata alla ricerca di operatori di esercizio (autisti) in possesso di patenti professionali.

Con il supporto della società Lavoropiù i candidati saranno assistiti nella fase di selezione, eccezion fatta per la prova pratica di guida che verrà svolta direttamente da Start Romagna.

Le candidature sono possibili solo online completando la scheda presente sull’avviso di selezione sulla piattaforma di Lavoropiù, che indica anche i requisiti minimi.

Start Romagna offre un contratto di lavoro a tempo determinato di mesi 12, strutturato su turni di 39 ore settimanali, con prospettiva di stabilizzazione.

Il livello retributivo netto mensile è di circa 1.300 euro per 12 mensilità, più tredicesima e quattordicesima. Previsto un Premio di risultato collegato all’andamento economico di Start Romagna.

Benefit accessori:

mensa diffusa nei locali convenzionati per ogni giorno di servizio

libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico aziendale per spostamenti legati al servizio rimborso rinnovi patente

indennità giornaliera se in possesso di patente E

indennità per guida mezzi superiori ai 14 metri che necessitano dell’uso della patente D o DE

per i candidati in possesso della sola patente D, il rimborso spese per il conseguimento della patente E secondo modalità previste da uno specifico accordo, entro 12 mesi dall’assunzione

benefit di welfare aziendale.

Per i candidati impiegati sul bacino di Rimini, in possesso della patente DE, acquisizione della patente filoviaria con partecipazione ad un corso aziendale

Per candidarsi, dopo avere letto attentamente l’avviso di selezione, è disponibile il linkhttps://www.lavoropiu.it/offerta/autista-patente-d-cqc-person-47855

I candidati idonei verranno inseriti in una graduatoria in base al punteggio riportato nella prova di guida e inviati a visita medica per l’idoneità fisica alla mansione.