Tamponi per gli studenti di 4 classi e i loro familiari a Lugo, ma il sindaco rassicura: “Nessun allarme. Attendiamo i risultati”

Tamponi questa mattina a Lugo per gli studenti di 4 classi e relativi familiari dopo il caso di positività emerso all’istituto Compagnoni. Nei prossimi giorni si conosceranno gli esiti degli esami. Fino ad allora i ragazzi e le famiglie non potranno uscire di casa. Verosimilmente, quindi, non tutti i ragazzi potranno rientrare a scuola lunedì. Stesso discorso per i familiari che avrebbero dovuto recarsi al lavoro. Come spiega il sindaco Davide Ranalli, la quarantena è stata disposta in via precauzionale dall’Azienda Sanitaria per via di distanze non conformi, ma la situazione è molto meno grave rispetto a quanto sembrato nella giornata di venerdì, quando, complici notizie mal riportate, nelle famiglie si è generato l’allarme.