Nuova biciclettata di protesta delle associazioni ambientaliste per chiedere maggiore sicurezza per i ciclisti nel territorio urbano di Faenza. Con la nuova manifestazione indetta sabato 10 ottobre, le varie associazioni coordinate da FIAB sono tornate a chiedere nuove piste ciclabili per il borgo. In particolare le richieste sono tornate a focalizzarsi su Corso Europa e su un adeguamento dei percorsi per l’utenza debole della strada in via Fratelli Rosselli, in via Testi e in via Fornarina.