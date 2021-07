Confartigianato della provincia di Ravenna, insieme a due consulenti assicurativi esponenti delle due realtà assicurative convenzionate, CIBA BROKERS e ITALIANA ASSICURAZIONI, con una videoconferenza aperta a tutti ed ospitata sul proprio Canale YouTube, si pone l’obiettivo di affrontare in modo chiaro ma sintetico i rischi e le possibili conseguenze nei quali si può incorrere a seguito della esecuzione dei lavori di ristrutturazione legati ai BONUS EDILIZI attualmente in vigore: rischi e conseguenze che è opportuno conoscere e valutare allo scopo di dotarsi di adeguate coperture assicurative.

Un focus diviso in due parti: quello dedicato ai committenti ed una parte rivolta agli imprenditori del settore edile sugli strumenti per cautelarsi dagli imprevisti.

Particolare attenzione verrà posta alle possibilità, per committenti ed imprese, di tutelarsi anche rispetto alle criticità che possono derivare dall’utilizzo del superbonus 110% ed altre agevolazioni, sia per la parte degli interventi negli edifici che nelle pratiche burocratiche necessarie per ottenere le agevolazioni con i rischi postumi di quanto percepito.

La videoconferenza sarà disponibile per tutti a partire da

Giovedì 22 luglio 2021, alle ore 17, sul Canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna:

https://www.youtube.com/c/CONFARTIGIANATODELLAPROVINCIADIRAVENNA

Programma:

Introduzione: Andrea Demurtas – funzionario Confartigianato della provincia di Ravenna

Interventi: Stefano Ricci Lucchi – Ciba Brokers

Gianfranco Santini – Italiana Assicurazioni