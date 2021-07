Oggi a distanza di 29 anni dalla strage di via D’Amelio, costata la vita al giudice Borsellino e agli agenti della sua scorta, gli alunni della 4B della primaria Pascoli di Sant’Alberto hanno realizzato un magnifico lavoro per il progetto” Liberi dalle mafie”. Lo scorso febbraio hanno iniziato la lettura del libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”, successivamente hanno realizzato un cartellone con le loro considerazioni ed i loro pensieri rivolti ai giudici Falcone e Borsellino. In questi giorni il progetto è arrivato al termine con la “consegna” degli elaborati al monumento alle vittime della Strage di Capaci, da parte delle loro insegnanti” sicignole”, Tiziana Privato e Margherita Guglielmino.

