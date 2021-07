Non si fermano le polemiche legate ai festeggiamenti in piazza per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio e per il relativo danneggiamento della Fontana Monumentale. Diversi tifosi, molti giovanissimi, sono saliti durante la serata sul monumento causando alcuni cedimenti. Parte di questi tifosi erano ragazzi di famiglie immigrate in città. Circostanza quest’ultima che aveva portato il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Gabriele Padovani, a commentare chiedendosi se l’Italia avesse vinto la Coppa d’Africa o gli Europei. A criticare questo commento sono oggi i Giovani Democratici:

“Dopo aver letto con disgusto il comunicato di Padovani che si interroga sul fatto se la competizione vinta fosse la coppa d’Africa o gli europei di calcio, ci sembra fondamentale ribadire che le affermazioni fatte dal consigliere comunale sono estremamente razziste. Chiaramente si allude al fatto che (forse) per la prima volta in piazza a Faenza a festeggiare l’Italia non c’erano solo italiani bianchi da generazioni, ma erano presenti anche persone nere o di origine afrodiscendente” sottolineano i Giovani Democratici.

“Non si tratta di una battuta goliardica come molti penseranno. Quello che traspare dall’affermazione del leghista è la fatica e l’impossibilità da parte del soggetto in questione e della sua parte politica di riconoscere che esistono italiani neri e che sono anche tanti e patriottici”.

“Come diceva sempre mia nonna: ni ajabu ngamia kucheka nundu ya ngombe (in swahili)”