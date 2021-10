Il collettivo di “Persone contro la DaD” e Rete Nazionale Scuole in presenza hanno scritto all’Istituto Oriani di Ravenna e all’Ufficio Scolastico Regionale per chiedere che ai genitori senza green pass venga concessa la possibilità di seguire, da remoto, le riunioni di classe e possano esprimere in qualche modo il loro voto durante le occasioni nelle quali ai genitori venga richiesto un parere.

Di seguito la lettera inviata anche al Ministero dell’Istruzione e al Garante per l’infanzia dell’Emilia-Romagna:

“Sono pervenute diverse segnalazione da parte di genitori che lamentavano la mancata possibilità di partecipare alle riunioni di classe e relative votazione dei rappresentanti senza green pass.

A distanza di poco più di una settimana dove le scuole hanno ospitato i seggi elettorali senza limitazioni per le votazioni politiche, precludere la possibilità di voto per i genitori che non intendono esibire il green pass rappresenta grave lesione ed inaccettabile discriminazione.

Si chiede quindi che vengano predisposte le riunioni anche da remoto per consentire a tutti i genitori di poter partecipare ed operazioni elettorali di voto all’aperto senza necessità di green pass come è stato fatto in altre scuole di Ravenna maggiormente rispettose della necessità di evitare discriminazioni”.