“Non ho nulla da consegnare”: questo è quanto dichiarato da un 23enne faentino arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Faenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le frequentazioni del ragazzo e il suo stile di vita hanno insospettito i militari del NORM, i quali, dopo un’ attività di pedinamento, hanno deciso di fermare il ragazzo e di procedere alla perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione del ragazzo, su un comodino, sono stati rinvenuti 3 involucri contenenti marijuana del peso lordo di 10,3 e 6 grammi, a fianco il bilancino di precisione elettronico funzionante. Sempre nel comodino, all’interno del primo cassetto c’erano 4 involucri del peso di 4, 12, e due da 11 grammi e un rotolo di carta pellicola utilizzato per avvolgere la sostanza stupefacente. All’interno di un altro cassetto i militari hanno ritrovato 2 coltelli a lama pieghevole con residui di stupefacente e la somma di 300 euro in vari tagli, considerata provento dell’attività di spaccio. Sopra al letto all’interno di un contenitore, infine, gli agenti hanno scoperto un frammento di hashish dal peso di 1 grammo confezionato con il cellophane.

Sentito il PM di turno, Dott Bartolozzi, Il 23enne è stato associato in camera di sicurezza e nella stessa giornata è stata fatta la direttissima. L’arresto è stato convalidato dal Gip , Dott. Andrea Chibelli, e sono stati chiesti i termini a difesa.