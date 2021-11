Un racconto del lavoro quotidiano messo in atto alla guida di una delle principali regioni d’Italia, tra le locomotive del Pil nazionale. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, è stato il principale relatore alla serata della Round Table 38 Faenza, svoltasi lunedì 8 novembre al Ristorante Casa Spadoni. “È un vero onore – ha affermato il presidente della RT 38 Faenza, Riccardo Ligresti – avere qui con noi il presidente Bonaccini, che ringrazio per la semplicità e la voglia di dialogo che ha dimostrato nell’accettare il nostro invito”. Vi è poi stato il saluto della città di Faenza, con l’intervento del sindaco Massimo Isola.

L’incontro è stato impreziosito dalla disponibilità al dialogo di Bonaccini, che ben volentieri ha risposto alle domande del moderatore e degli intervenuti alla serata. Il presidente dell’Emilia-Romagna ha raccontato del suo impegno quotidiano di governo della Regione, di idee, nuovi progetti, visioni da realizzare, con investimenti da mettere in campo per un presente e un futuro da protagonisti. Tutti contenuti questi che si ritrovano anche nel libro recentemente scritto da Bonaccini “Il Paese che vogliamo, idee e proposte per l’Italia del futuro” (edizioni Piemme).

“I contenuti del libro – ha spiegato il Presidente della Regione – sono le cose che annoto ogni giorno toccando con mano i problemi, provando ad allargare lo sguardo al Paese e allungando la vista oltre la contingenza. Ho il privilegio di essere nato e di vivere in una bellissima regione, insieme all’orgoglio di amministrarla da sei anni. Ma quel che serve è per l’Italia, l’Emilia-Romagna non basta a se stessa. Vi è un cambiamento necessario da affrontare con obiettivi ambiziosi, vi è la formidabile occasione del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, da non sprecare per realizzare il Paese che vogliamo”.

Tra i partecipanti alla serata, vi erano il Senatore Stefano Collina, la Consigliera Regionale Manuela Rontini il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, il Sindaco di Faenza Massimo Isola , il presidente Round Table Italia, Daniele Cusi.