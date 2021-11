L’Auser (acronimo di autogestione dei servizi) è una associazione di volontariato e promozione sociale dove la persona è sia protagonista che risorsa per sé e per gli altri.

La nuova referente del circolo di volontariato Auser a Lugo è Carla Bergami risponde al numero 328426918, la sede è in Corso Garibaldi 116 lugo@auserravenna.it

Passiamo rapidamente in rassegna i servizi offerti dal circolo di Lugo. L’accompagnamento è stato ed è un valore fondamentale, grazie a tre automezzi, di cui uno attrezzato per il trasporto disabili, in aiuto a chi si deve recare presso presidi sanitari o per altre necessità(per informazioni 3481780114). C’è poi la collaborazione nello svolgimento delle telefonate alle persone fragili e anziane Il supporto a luoghi di cultura, bloccato solo nei periodi più duri del covid, sta riprendendo in maniera vigorosa, presso il museo Baracca, Casa Rossini, Pescherie e sala Baracca nella Rocca di Lugo. I volontari seguono anche la Casina dell’acqua e la casa protetta Sassoli.

Le risposte del volontariato devono tenere conto dell’invecchiamento della popolazione, delle solitudini sempre più marcate in un mondo in cui si affacciano nuovi e inaspettati bisogni, delle relazioni di dialogo tra culture diverse, nazionalità e generazioni. Fare rete, ricordarsi dell’altro, tornare al sociale ricostruendo valori e interdipendenze sane, questa è la sfida di chi intende costruire il benessere sociale mettendosi al servizio di chi è in difficoltà.