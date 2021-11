Sabato 13 novembre dalle ore 8.30 presso l’Hotel Cube di Ravenna, ci sarà un incontro per discutere dell’utilizzo della Cannabis in Medicina. Lo scopo dell’incontro è cercare di fare chiarezza sulle indicazioni, sui metodi di somministrazione e sulle posologie da eseguire nell’utilizzo della cannabis in terapia del dolore, oncologia ed in neurologia.

Dopo l’apertura della presidentessa di Farmacie Ravenna, Bruna Baldassarri, la mattinata sarà divisa in 4 sessioni.

La prima inizierà alle 8:40 e con la moderazione di Virgilio Ricci si parlerà di: Cannabis medica, modalità prescrittive, dello spazio che la Cannabis ha nel bagaglio farmacologico del dottore, dell’esperienza internazionale e dell’uso e abuso nel dolore cronico della Cannabis. Ci saranno gli interventi di Cristina Mastronicola, Gabriele Taglioni, Maria Rita Meletti, Pasquale Longobardi e Giovanni Greco.

La seconda sessione dal titolo “La cannabis in terapia del dolore: quando, come, risultati” inizierà alle 10.40 ed è presieduta da Maria Rita Melotti e moderata da Paolo Viozzi oltre alla partecipazione di Monika Zackova, Nedjoua Belkacem, Cristina Mastronicola e Francesco Dini.

Nella terza sessione (partenza ore 11,40) si tratterà di Cannabis in oncologia con gli interventi di Stefano Tamberi e Maria Cristina Monterubbianesi moderati da Maurizio Marangolo.

L’argomento protagonista dell’ultima sessione è la Cannabis in neurologia. Si inizierà alle 12.20 con le malattie neurologiche per poi passare alla sclerosi multipla e all’analisi dell’uso della cannabis nella realtà ravennate. I relatori saranno Vidmer Scaioli, Maria Grazie Piscaglia e Gabriele Taglioni. Si concluderà con l’intervento di Angela Gulminelli dal titolo “Contributi del Volontariato”.

L’evento è organizzato da AICE Lugo, Lopez Congressi e Farmacie Ravenna con il Patrocinio del Comune di Ravenna, Omc Ravenna, Ordine dei Farmacisti della provincia di Ravenna, Per gli Altri, AICE di Lugo, Penso Per Non Soffrire. Con il contributo di Centro Iperbarico Ravenna e AICE di Lugo.

L’iscrizione al convegno è gratuita ed è da effettuarsi entro la data 11 novembre 2021. Cliccando sul seguente link e successivamente sul tasto “iscriviti”, sarà possibile procedere con l’iscrizione dopo aver effettuato il login o essersi registrati alla piattaforma in caso non si possegga un account: https://lopezcongressi.it//event/1189/showCard

