Il 20 settembre tutti al lavoro senza usare l’auto: la Camera di Commercio lancia la sfida

La camera di commercio lancia la sfida: il 20 settembre tutti al lavoro senza utilizzare l’auto. Nasce “È tempo di muoversi”, l’iniziativa legata alla Settimana Europea della Mobilità, iniziata lunedì 16 settembre e in programma fino a domenica 22. A promuovere il progetto è il Laboratorio per la mobilità sostenibile realizzato dalla Camera di Commercio di Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna e coordinato dalla cooperativa RicercAzione. La sfida è rivolta a tutti i lavoratori della provincia: sperimentare per un giorno modalità più sostenibili per lo spostamento casa-lavoro: pedalare, pattinare, usare mezzi pubblici, condividere l’auto. Già tante le aziende che hanno aderito, fra le quali sarà organizzata una sorta di “competizione”.