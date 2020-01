<<La ricetta per il rilancio del Sistema-Emilia? Meno tasse, meno “ragioneria” agli ordini di Bruxelles: occorre liberare il talento dei nostri imprenditori. Perché se è vero che non abbiamo il petrolio, è anche vero che creatività, talento e voglia di fare non mancano di certo in Emilia-Romagna>>. A dirlo è Samantha Gardin, commercialista e candidata della Lega alle prossime elezioni Regionali di domenica 26 gennaio.

<<In tema fiscale vogliamo essere anche in Emilia-Romagna coerenti col nostro progetto nazionale superando i 5 scaglioni con 5 aliquote. Il primo passo è quello di arrivare ad una Flat Tax all’ 1% per l’ Irpef Regionale in 3 anni, per poi azzerarla. In altre parole: 400 milioni di tasse in meno all’ anno agli emiliani e ai romagnoli, per sostenere i consumi, il lavoro e la produttività. Questo provvedimento, insieme al taglio per un anno dell’Irap per il totale dei costi che ogni azienda sostiene per formare un giovane uscito dalla scuola, rappresenta il nostro modo concreto di sostenere giovani imprese e lavoro. Se poi l’azienda assume un giovane a tempo indeterminato il taglio Irap è esteso a 3 anni. 200 milioni è il valore annuo dell’investimento>> conclude la candidata del Carroccio.