Il Comune di Cervia, lo Sportello Cittadini Attivi e il Coordinamento del Volontariato organizzano incontri formativi rivolti a cittadini già impegnati in progetti di cittadinanza attiva che desiderano arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, capacità e consapevolezze, nell’ottica di un costante e crescente miglioramento del loro impegno sociale. Il corso è anche un’opportunità formativa per nuovi volontari, che vogliono prepararsi per rispondere in modo concreto e consapevole alle situazioni di bisogno vissute dal territorio e dalla Comunità.Il percorso è stato pensato per fornire informazioni sui servizi a supporto del cittadino e per offrire una panoramica sui progetti di volontariato presenti sul territorio. Inoltre, gli incontri saranno sede di confronto tra esperienze diverse, verranno trasmesse conoscenze utili per lo svolgimento di specifiche mansioni con lo scopo di valorizzare le risorse personali, ampliando e rafforzando le capacità comunicative e relazionali dei volontari.

Il primo incontro, dal titolo “Welfare e Volontariato organizzato”, si terrà giovedì 21 marzo alla Casa del Volontariato, in via Villafranca 8/b, dalle ore 17.30 alle 19.

Gli incontri sono gratuiti e per partecipare è necessario iscriversi contattando lo Sportello Cittadini Attivi al numero 0544979267, tramite whatsapp al 3406438764 o scrivendo un email a cittadiniattivi@comunecervia.it.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “Il volontariato è una risorsa fondamentale: come Amministrazione comunale lo constatiamo quotidianamente, in quanto tanti progetti e iniziative sono resi possibili proprio grazie all’intervento, al supporto e al lavoro dei volontari. Per fare un esempio su tutti, pensiamo al grande impegno durante l’alluvione del maggio scorso, quando la partecipazione di centinaia di volontari ci ha permesso di concretizzare i soccorsi e gli aiuti in città. Cervia è una città dal cuore grande e numerosi sono coloro che vogliono contribuire nell’aiutare gli altri. Lo Sportello Cittadini Attivi è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione della comunità. Il corso di formazione che prenderà il via tra qualche giorno ha l’obiettivo di fornire loro conoscenze sul territorio, sui progetti in corso e soprattutto per creare una rete attraverso la quale condividere esperienze e competenze”.