Lunedì 2 ottobre alle ore 14:30 si terrà “Sostenibilità e digitale, una sinergia strategica per le micro-piccole-medie imprese” un’iniziativa del gruppo Imprese_Digitali di CNA Ravenna.

L’iniziativa illustrerà come integrare politiche di sostenibilità nella propria Business Continuity, contribuire alla trasformazione delle imprese anche tramite l’introduzione di nuove tecnologie e processi digitali avanzati, centrare l’attenzione su uno “sviluppo sostenibile” che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle future generazioni.

Nell’occasione, verrà presentata la rete Enterprise Europe Network / SIMPLER all’interno della quale sviluppo sostenibile e sviluppo digitale sono individuati come priorità a livello europeo.

Sarà un’occasione utile per capire cos’è la sostenibilità e come si muovono economia e nuovi consumatori per poi integrare queste informazioni con le scelte aziendali, i processi digitali, il marketing.

Dopo i saluti del Presidente di CNA Territoriale Ravenna,Matteo Leoni e del Responsabile dell’Unione CNA Comunicazione Terziario Avanzato Ravenna,Nevio Salimbeni, interverrà Elena Venturato, Sustainability and Innovation Strategist, aprendo i lavori. Seguiranno gli interventi degli imprenditori Tommaso Nuti, Enrico Rosso, Daniele Diversi, e gli approfondimenti tematici di Monia Morandi, Responsabile Innovazione, Ricerca e Sviluppo e Rapporti con l’Università CNA Ravenna, eFederica Arceri, Consulente Bandi e Leggi di Incentivo CNA Ravenna.