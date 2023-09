Sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.00 presso il Museo NatuRa nel Palazzone di Sant’Alberto in Via Rivaletto 25, presentazione della guida curata da Giovanni Gardini, Linda Kniffitz e Maria Grazia Marini Il Sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale, pubblicato dalle Edizioni del Girasole come strumento essenziale per far conoscere i monumenti e i mosaici ravennati sia ai turisti sia ai concittadini.

Ravenna è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1996 per i suoi beni culturali paleocristiani e bizantini, per la suprema maestria artistica dei suoi mosaici e per l’unicità delle sue basiliche.

Intervengono Giovanni Gardini e Linda Kniffitz

Le immagini più significative del volume saranno proiettate a schermo nel corso dell’incontro.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Olindo Guerrini”.