In Emilia Romagna oltre 5000 aziende biologiche. Presentati in Regione i corsi finanziati attraverso Catalogo Verde

Cresce la tendenza a consumare prodotti biologici e Coldiretti regionale punta sulla formazione dei suoi associati. In Emilia Romagna la SAU (superficie agricola utilizzabile) ammonta a 155.942 ettari, cioè il 15% della SAU regionale e le aziende agricole bio in regione sono oltre 5000. Dopo il successo dei corsi promossi lo scorso anno “Start-Up in Agricoltura Biologica”, che si proponevano di trasmettere alle aziende agricole le competenze di base e le nozioni generali per l’applicazione del metodo bio, Coldiretti Emilia Romagna annuncia che sono in arrivo quattro percorsi formativi per la specializzazione nel settore biologico:

Coltivazione biologica di seminativi e colture industriali

VitiVinicoltura Bio: la coltivazione e le operazioni di cantina nel rispetto dei regolamenti del settore biologico

La zootecnia Bio nell’appennino e nella pianura Emiliano Romagnola

La trasformazione in azienda dei prodotti biologici

Disponibili in tutte le Province dell’Emilia Romagna, Coldiretti regionale fa sapere che date e sedi saranno definite sulla base delle manifestazioni di interesse delle aziende agricole. Il costo complessivo per ogni corso è di 49,52 euro iva esente (cofinanziato al 90% dalla Regione Emilia Romagna).

I corsi, promossi da Coldiretti Emilia Romagna, sono organizzati in collaborazione con Dinamica, Centro di Formazione Tadini e con docenti di Federbio Servizi.

Per informazioni e iscrizioni contattare gli uffici Coldiretti entro 31 dicembre 2019.