Siglato nella sede della Provincia di Ravenna un protocollo d’intesa per le celebrazioni legate all’80° anniversario della Liberazione. Un calendario di eventi che nei prossimi due anni sarà condiviso fra tutti e i 18 Comuni ravennati. I rappresentanti di ogni soggetto promotore e sottoscrittore del protocollo entreranno a far parte di un gruppo di lavoro che sarà costituito al fine di elaborare i progetti che entreranno a far parte del calendario. Il protocollo è aperto all’adesione di altre realtà.