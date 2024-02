“Contrastare gli atti di vandalismo contro autovelox e dossi artificiali e sostenere gli enti locali per valutare il miglior posizionamento o ripristinare i macchinari che controllano la velocità stradale.

Questo l’indirizzo politico che Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) consegna all’esecutivo regionale in materia di sicurezza stradale.

La consigliera, nella sua risoluzione, sottolinea la frequenza con cui si susseguono le notizie di danneggiamenti ai manufatti dispiegati sul territorio nel quadro di dissuasione della velocità stradale, e sottolinea come “il bene comune più importante danneggiato è quello della sicurezza stradale, perché autovelox, box, dossi artificiali e altri manufatti sono parte integrante delle misure finalizzate alla diffusione di condotte di guida rispettose non solo della legalità, ma della vita e della sicurezza, altrui e propria.”

A fronte di dati sempre più inquietanti sull’incidentalità (in Emilia-Romagna sono 311 le persone decedute in incidenti stradali), Bondavalli richiama il forte impegno della giunta sul tema della sicurezza, con una “strategia d’intervento regionale che prevede diverse azioni, dall’educazione e dalla diffusione della cultura della sicurezza stradale ai finanziamenti per interventi sulle infrastrutture” e chiede un intervento deciso nei confronti del governo nazionale.

Per far fronte all’ondata di vandalismi che danneggiano o distruggono questi presidi di sicurezza, Stefania Bondavalli chiede quindi adeguate “misure di contrasto del vandalismo di impianti destinati alla dissuasione della velocità stradale e forme di sostegno agli enti locali per fare fronte agli oneri connessi alla valutazione del miglior posizionamento di autovelox, box e dossi, al loro eventuale spostamento e al ripristino dei manufatti danneggiati.”