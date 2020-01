Il tour elettorale in provincia di Ravenna di Lucia Borgonzoni fermerà anche a Faenza. A dare l’annuncio è stato sul proprio profilo Facebook Andrea Liverani, coordinatore manfredo per la Lega e candidato al consiglio regionale.

La candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per la coalizione del centrodestra sarà al centro di un incontro conviviale a Casa Spadoni, venerdì 10 gennaio, alle 13, insieme ai candidati leghisti del territorio al consiglio regionale. Il tour di Lucia Borgonzoni proseguirà poi nel pomeriggio a Ravenna, dove è attesa in Piazza del Popolo, al caffè Nazionale, da Forza Italia.

Per prenotare chiamate il numero 3925687247