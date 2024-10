Non si placano le pressioni dei gruppi di opposizione sull’assessore alla sicurezza e alla protezione civile Massimo Bosi. Ai gruppi che nei giorni scorsi hanno criticato, con una nota congiunta, l’operato dell’esponente della giunta (Fratelli d’Italia, Lega, Area Liberale, Alessio Grillini), si è unito ora anche Progetto Civico Faentino. Tutta la minoranza compatta, ora, provocatoriamente, dopo la difesa del sindaco, chiede delucidazioni sull’operato di Bosi:

“Un anno fa l’assessore Bosi in una intervista mezzo stampa ci spiegava come si stava rapportando con la regione, assurgendosi, come giusto che sia, essendo assessore alla protezione civile, ai rapporti con la regione in merito agli interventi di messa in sicurezza degli alvei. Giustamente sottolineava come era la regione a dover fare tutto, ma si poneva, altrettanto giustamente, come garante e mediatore. Abbiamo più volte chiesto quante volte sia stato scritto alla regione, da chi soprattutto, con che modalità e con che frequenza. Effettivamente per fare questo non ci vogliono peculiari percorsi professionali, come attesta il sindaco, ci dica allora l’assessore se ha fatto qualcosa. Ci faccia vedere. Non dica mezze verità sapendo di farlo. Tutti testimoni”.

—

Alessio Grillini