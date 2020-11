Questo pomeriggio durante la seduta del consiglio comunale, La Pigna proporrà due ordini del giorno che riguardano la sicurezza dei cittadini e del territorio. Uno, presentato da Veronica Verlicchi e sottoscritto da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, propone di dotare la Polizia locale di Ravenna di unità cinofile per svolgere alcune particolari operazioni e indagini. Il secondo ordine del giorno ha invece come obiettivo il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.