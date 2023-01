Dall’1 marzo il Green Go Bus arriverà in borgo

Nuova linea del Green Go Bus a Faenza dall’1 marzo. All’interno del piano di riorganizzazione dell’offerta del trasporto pubblico, il Comune, in collaborazione con il consorzio Mete, ha deciso di spostare l’attuale linea B del Green Go, che collega il centro con la Filanda, in borgo. Il nuovo capolinea sarà il centro commerciale Borgo. Previste fermate in via Fornarina, all’altezza del Centro Sociale Borgo e ai campi sportivi, in via Forlivese, vicino alle Carchidio-Strocchi, e in corso Europa, nei pressi di Sant’Antonino. La navetta fermerà accanto a Piazza del Vescovado, in via Barilotti e poi farà il percorso inverso. Fra i 25 e i 35 posti disponibili, 15 a sedere. Sarà un tragitto più lungo rispetto all’attuale per la Filanda, che comporterà quindi un’organizzazione diversa dei mezzi e una spesa annua superiore di 20 mila euro per il Comune.

La Filanda continuerà ad essere servita dalla linea 2 di Start Romagna che sarà riorganizzata per raggiungere anche altre zone della città.

Tre le fasce orarie della nuova linea Green Go: dalle 7.30 alle 9.30; dalle 12 alle 14; dalle 17 alle 19.30