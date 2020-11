Tamponi nell’aula magna della scuola media di Cotignola disposti martedì mattina dal Dipartimento di Igiene Pubblica, in accordo con la scuola e l’amministrazione comunale dopo alcuni casi di positività emersi nell’istituto comprensivo. A sottoporsi al test sono stati gli insegnanti e gli alunni di due classi della scuola primaria e di due classi della scuola secondaria, la scuola media. “Le operazioni si sono svolte in modo ordinato con la massima collaborazione di tutti” a fatto sapere il sindaco Luca Piovaccari “Quasi tutti gli alunni hanno vissuto quest’esperienza con serenità, grazie anche alla grande professionalità e umanità degli operatori dell’Ausl. Sicuramente organizzare queste operazioni all’interno delle scuole ha reso tutto meno traumatico per i ragazzi, che hanno potuto condividere questi delicati momenti con i propri compagni di classe, facendosi coraggio a vicenda. Inoltre questa modalità ha risparmiato ai genitori l’onere di doverli accompagnare presso il “drive through” per effettuare il tampone.”

Nel frattempo tutti gli alunni, esclusi i contatti stretti con i positivi, continuano a partecipare regolarmente alle lezioni utilizzando la mascherina durante tutta la permanenza a scuola fino a fine settimana, come da disposizioni dell’Ausl.

Domani dovrebbero arrivare tutti gli esiti dei tamponi.