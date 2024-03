Venerdì 22 marzo il Comune di Brisighella ospiterà la quarta tappa della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, la celebre corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge sulle strade dell’Emilia-Romagna ogni anno nel mese di marzo.

Dopo la tappa inaugurale di Pesaro del 19 marzo e le due tappe tra Riccione e Sogliano sul Rubicone, la carovana arriverà a Brisighella per una tappa articolata su due circuiti.

Il primo, che sarà affrontato per tre volte, misura 36,9 km ed è caratterizzato dalla salita del Monticino, che sarà affrontata immediatamente dopo il passaggio sulla linea del traguardo posto nella centralissima Piazza Marconi a Brisighella. Questa può essere considerata una piccola anticipazione del Tour de France, che vedrà la seconda tappa transitare proprio su questa salita.

Al termine del terzo giro, quando mancheranno 41,2 km al traguardo, gli atleti in gara dovranno percorrere due giri del circuito più breve che presenta sempre la stessa salita del Monticino, ma anche un’altra asperità da non sottovalutare: il valico di Rio Chiè.

Ieri 11 marzo l’assessore allo Sport Gessica Spada ha partecipato alla presentazione dell’edizione 2024, svoltasi presso il Palazzo del Turismo di Riccione.

La tappa brisighellese è realizzata grazie al supporto di Cab “Terra di Brisighella“, Consorzio Olio DOP Brisighella, Con.Ami nell’ambito del progetto “Terre e motori” e Coldiretti Ravenna.

Il Velodromo Servadei di Forlì, sabato 23 marzo, incoronerà invece il vincitore dell’edizione 2024 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al termine dell’ultima tappa che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza Saffi.

“Brisighella – dichiara il sindaco Massimiliano Pederzoli – è onorata di entrare nel circuito della Coppi e Bartali insieme a grandi e importanti città come Pesaro, Riccione, Sogliano e Forlì. Il nostro borgo, uno dei più Belli D’Italia, rappresenta l’evento della ripartenza dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023 ed il conseguente annullamento del passaggio da Brisighella del campionato italiano under 23.

Sarà un onore e un privilegio aprire le porte della città ad atleti di fama internazionale ed agli appassionati di ciclismo. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali rappresenta un momento unico di condivisione di valori sportivi, di passione e di impegno, che sono fondamentali per il territorio brisighellese.

Siamo certi che i percorsi che attraverseranno le nostre strade offriranno scenari mozzafiato e sfide emozionanti per tutti gli appassionati di ciclismo. Ci auguriamo che questa giornata sia non solo un’occasione per esaltare le capacità atletiche dei partecipanti, ma anche un momento di festa e di aggregazione per tutta la comunità brisighellese.

Vogliamo ringraziare gli organizzatori, gli sponsor e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione di questo evento straordinario.

Invitiamo quindi i nostri concittadini e tutti gli amanti del ciclismo a partecipare numerosi e a sostenere con entusiasmo gli atleti lungo il percorso, contribuendo così al successo di questa indimenticabile giornata.

Nell’edizione 2024, in occasione di ogni tappa verrà consegnata una maglia rappresentativa della città ospitante. Con grande orgoglio Brisighella consegnerà al primo classificato tra le formazioni continental la maglia Brisighella Città dell’Olio”.